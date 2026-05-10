«Локомотив» — «Балтика»: определён фаворит матча РПЛ

10 мая состоится матч 29-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» — «Балтика». Игра пройдёт в Москве на «РЖД Арене», начало запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры считают фаворитом «Локомотив». Сделать ставку на победу железнодорожников в основное время предлагается с коэффициентом 2.06. Победа «Балтики» оценивается коэффициентом 3.97. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

При этом аналитики не ждут результативного футбола. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.11.

Если обе команды сумеют отличиться, сыграет коэффициент 1.86.