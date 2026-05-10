«Оренбург» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» —«Крылья Советов».

Ставка: гол «Оренбурга» в первом тайме за 1.90.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 12:30 МСК
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Предпоследний тур РПЛ начинается матчем в Оренбурге. Решающая игра для оренбуржцев, потому что в последнем туре им отправляться на выезд в Краснодар. И именно здесь и сейчас «Оренбург» может решить для себя многие задачи по этому сезону, может избежать стыковых матчей. Для этого «Оренбургу» надо во что бы то ни стало побеждать «Крылья Советов». Команды недалеко друг от друга в турнирной таблице. «Оренбург» 26 очков имеет, он 13-й и находится пока в зоне стыковых матчей, но в случае победы догонит «Крылья» по очкам и обойдёт по личным встречам. Провальный матч в «Сочи» — это уже история для «Оренбурга». Дома в дневное время на искусственном поле, конечно, «Оренбург» должен иметь преимущество перед «Крыльями».

«Крылья» — одна из худших команд по игре на выезде в нынешнем сезоне. Они не могут выиграть на выезде уже 10 матчей подряд, только одна победа в этом сезоне была — в гостях над «Ростовом», ещё в самом начале, когда все залетало у Ракова. Тогда «Крылья» выдали действительно неплохой старт.

Здесь, я думаю, «Оренбург», понимая свои преимущества относительно поля, времени начала матча, постарается сделать агрессивную ставку на первый тайм. Мой прогноз на эту встречу — «гол «Оренбурга» в первом тайме» за коэффициент 1.90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

