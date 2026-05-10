«Зенит» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

«Зенит» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Зенит» — «Сочи».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-2) за 1.88.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» в этом туре играет раньше, чем «Краснодар». И он может снова вернуть себе первое место в турнирной таблице, если удачно сыграет против последней команды чемпионата, против «Сочи», дома на «Газпром-Арене». «Зенит» сейчас в хорошем тонусе находится, команда действительно классную игру показала в матче против ЦСКА, но там был серьёзный раздражитель. Как будет здесь? Если «Зенит» не будет валять дурака, то по примеру матча с «Ахматом» может всё решить ещё в первом тайме. Но «Сочи» сейчас команда кусачая, зубастая, тоже борется за то, чтобы попасть в стыки. И то, что казалось ещё месяц назад абсолютной фантастикой для «Сочи», в принципе, может стать реальностью, если команда удачно сыграет, а заодно повезёт с результатами конкурентов, в частности в матче махачкалинского «Динамо» против «Ахмата».

Но у «Зенита» свои задачи. Это последняя домашняя игра в сезоне, здесь проваливаться нельзя, здесь валять дурака точно петербуржцам нельзя. Надо «Зениту» делать то, что он должен, а потом ждать, как сыграет «Динамо» с «Краснодаром».

Мой прогноз — «победа «Зенита» с форой (-2) за 1.88. Также рассмотрел бы вариант «индивидуальный тотал «Зенита» больше 2.5 мяча» за 1.9, учитывая, как играла атака «Зенита» против ЦСКА. Если в том же духе они сыграют против «Сочи», я думаю, с голами здесь проблем быть не должно», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

«Зенит» — «Сочи»: ещё пободаемся
