«Зенит» — «Сочи»: прогноз Владислава Радимова на матч 29-го тура чемпионата России

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Зенит» — «Сочи».

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 3.5 гола за 2.47.

Российская Премьер-лига. 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» точно сильнее «Сочи». «Сочи» играет в открытый футбол, и ему надо набирать три очка. В этом плане думаю, что «Сочи» свой гол забьёт, но «Зенит» 3-4 мяча может воткнуть. Поэтому первая ставка: победа «Зенита» и тотал больше 3.5.

Второе: гол «Зенита» в последние 15 минут. «Сочи» в концовке терять будет нечего, они побегут в атаку, даже проигрывая. А «Зенит» воспользуется этим и забьёт.

И третий вариант: гол Соболева. Он набрал ход и отличился в двух прошлых турах, и «Сочи» Соболев тоже должен забивать», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

