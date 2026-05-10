«Зенит» — «Сочи»: прогноз Владислава Радимова на матч 29-го тура чемпионата России
Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Зенит» — «Сочи».
Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 3.5 гола за 2.47.
10 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
«Зенит» точно сильнее «Сочи». «Сочи» играет в открытый футбол, и ему надо набирать три очка. В этом плане думаю, что «Сочи» свой гол забьёт, но «Зенит» 3-4 мяча может воткнуть. Поэтому первая ставка: победа «Зенита» и тотал больше 3.5.
Второе: гол «Зенита» в последние 15 минут. «Сочи» в концовке терять будет нечего, они побегут в атаку, даже проигрывая. А «Зенит» воспользуется этим и забьёт.
И третий вариант: гол Соболева. Он набрал ход и отличился в двух прошлых турах, и «Сочи» Соболев тоже должен забивать», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
