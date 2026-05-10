Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Зенит» — «Сочи»: ставка Игоря Семшова на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

«Зенит» — «Сочи»: ставка Игоря Семшова на матч РПЛ в Санкт-Петербурге
Комментарии

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Зенит» — «Сочи».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 3.00.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
0 : 0
Сочи
Сочи

«Своими результатами в последнее время южане успели удивить всех. Казалось бы, безнадёжные аутсайдеры — и вот четыре победы в пяти последних турах. И выиграли-то у довольно крепких команд — в Москве у ЦСКА, в Ростове, и, наконец, в Сочи — у «Крыльев Советов» и «Оренбурга». И теперь уже до переходных матчей осталось сделать последний шаг.

«Зениту» никак нельзя терять очки, иначе догнать «Краснодар» не получится. В Премьер-Лиге осталось всего два тура. Теперь уже «Зенит» полностью зависим от «Краснодара». В любом случае самим нужно брать максимум очков.

Бесспорно, «Сочи» не подарок. Лёгким матч не будет точно, но не стоит забывать, что для «Зенита» это последний домашний матч чемпионата и команда должна его провести на максимуме. «Зенит» дома обычно уверенно переигрывает южан. Думаю, что не будет исключением и предстоящий поединок. Нас ждёт результативный матч, при этом сочинцам удастся отличиться. Моя ставка — обе забьют + тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Зенит» — «Сочи»: ещё пободаемся
«Зенит» — «Сочи»: ещё пободаемся
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android