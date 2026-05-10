«Ахмат» — «Динамо» Мх: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Грозном

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Динамо» Мх.

Ставка: обе забьют за 2.03.

«Важнейшая игра ждёт команду Вадима Евсеева. Кавказское дерби: «Ахмат» против махачкалинского «Динамо». Для «Ахмата» игра ровным счётом ничего не значит, скорее всего, он финиширует девятым в чемпионате России. Но это последний домашний матч для «Ахмата» в нынешнем сезоне. Мы знаем требовательность и амбициозность Станислава Саламовича Черчесова. Чтобы не было лишних разговоров, косых взглядов, надеюсь, «Ахмат» сыграет убедительно, сыграет на полную катушку. Да, не будет Мелкадзе, одного из лучших игроков «Ахмата» по весне, он пропускает матч по дисквалификации. Но «Ахмат» прервал неудачную серию в последнем туре, сыграв уверенно против «Пари НН». Если он сыграет так же против махачкалинского «Динамо», то вполне может не проиграть.

Но Махачкала предельно мотивирована, может, даже запредельно мотивирована. Серия у неё не самая удачная — без побед семь матчей подряд. Агрессия, агрессия и ещё раз агрессия — именно с таким настроем выйдет команда Вадима Евсеева.

Я думаю, что здесь вполне может быть обмен забитыми мячами. У «Ахмата» суперреактивная группа атаки. Садулаев наконец-то забил, Самородов в полном порядке, Касинтура хорош. Если появится Конате, он наверняка захочет себя показать в этой встрече, потому что может покинуть клуб, а он лучший бомбардир в истории грозненцев. Так что Конате тоже должен стараться отличиться в этой встрече. А у Махачкалы тоже есть свои люди, кто может забить.

Поэтому вариант «обе забьют» как основной на эту встречу. И, мне кажется, мотивация Махачкалы чуть повыше, чем у «Ахмата», скорее всего, она не проиграет», — приводит слова Генича «РБ Спорт».