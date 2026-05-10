«Локомотив» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Москве

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Локомотив» — «Балтика».

Ставка: «Балтика» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.07.

«Суперигра в борьбе за третье место нас ждёт в Москве: «Локомотив» сыграет с «Балтикой». «Локомотив» обескровлен — без четырёх игроков основного состава. Комличенко выбыл надолго из-за травмы, ему даже уже сделали операцию. Батраков и Ньямси пропускают матч по дисквалификации. Травму получил и ещё один центральный защитник Монтес.

Последняя домашняя игра для «Локомотива» в этом сезоне. Много лишних разговоров вокруг Галактионова. «Локомотив» выпускает клубные заявления, что Галактионов останется главным тренером, у него долгосрочный контракт. Но всё это, конечно, по настроению игроков бьёт. Плюс вот эта история с непонятными перспективами Карпукаса, да и Пруцева, и Воробьёва. Это всё тоже на раздевалку влияет и, как мы видим, влияет на результаты железнодорожников.

«Балтика» шесть туров подряд не выигрывает, есть проблемы с реализацией, проблемы с креативом, проблемы с моментами. Но команда целенаправленно готовится к этой игре: она заехала на сбор в Новогорск аж за неделю до этой встречи. И я думаю, что нужные, правильные слова Талалаев обязательно найдёт после двух поражений кряду от «Акрона» и «Рубина» в домашних стенах. «Балтика» сделает всё возможное, чтобы «Локомотиву» не проиграть. И, мне кажется, у «Балтики» для этого есть хорошие ресурсы, даже несмотря на отсутствие Титкова и Чивича, которые пропускают матч из-за дисквалификации.

Скорее всего, будет «низовая» игра. И мне видится, что «Локомотив» «Балтику» в этом туре не обыграет. «X2 и тотал меньше 3.5» за 2.07 — мой прогноз на матч», — приводит слова Генича «РБ Спорт».