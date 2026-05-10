«Локомотив» — «Балтика»: прогноз Семёна Зигаева на игру 29-го тура чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Локомотив» — «Балтика».

Ставка: «Балтика» не проиграет за 1.84.

Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» неплохо провёл первую часть сезона, даже возглавлял турнирную таблицу РПЛ, и болельщики команды рассчитывали на титул. По весне команда Михаила Галактионова сильно просела и вылетела из Кубка России, проиграв «Крыльям Советов» по пенальти. Да и в чемпионате дела у железнодорожников идут хуже, всего три победы в весенней части сезона, и на титул они давно не претендуют. В прошлом туре «Локомотив» в Черкизово принимал «Динамо» и пропустил в первом тайме, но во втором сравнял, а сама встреча завершилась вничью 1:1.

«Балтика» вернулась в РПЛ, и мало кто ждал от команды Андрея Талалаева такой прыти, ещё недавно она серьёзно претендовала на попадание в тройку. Но в последних матчах калининградцы перестали побеждать, сначала они четырежды подряд сыграли вничью, а затем впервые в чемпионате проиграли на своём поле. В прошлом туре «Балтика» вновь играла дома, а соперником был «Рубин», который уже серьёзно своё положение в турнирной таблице не изменит. Казанцы в первом тайме забили, а после перерыва ещё и получили численное преимущество, спокойно доведя дело до победы.

После двух подряд домашних поражений «Балтика» опустилась на пятую строчку, и шансы на бронзу уже невелики. Но в случае победы над «Локомотивом» калининградцы сокращают отставание от москвичей до одного очка. Железнодорожникам третье место нужно, это будет для них неплохим результатом, но в третье подряд поражение команды Талалаева я не верю», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

