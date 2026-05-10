«Локомотив» — «Балтика»: прогноз Романа Павлюченко на встречу РПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Локомотив» — «Балтика».

«Тяжело будет«Локомотиву» Мы все прекрасно знаем, что «Балтика»— команда, которая с первого тура и по сегодняшний день бьётся со всеми. С ней тяжело играть: она хорошо выглядит и дома, и на выезде, очень неуступчивая команда. Но в последних матчах у «Балтики» произошёл спад — уже шесть игр выиграть не могут. Может быть, физически чуть-чуть сдали, всё-таки конец чемпионата, осталось два тура. «Балтика» ещё теоретически может побороться за третье место, но шансов, конечно, не так много.

А «Локомотив» для меня в этой игре — фаворит. Думаю, дома они должны переиграть «Балтику», потому что на своём поле железнодорожники играют очень хорошо: резко, дерзко, создают много моментов. Плюс, нельзя забывать про борьбу за призовые места — «Спартак» наступает на пятки, и «Локомотив» не имеет права упускать такой шанс.

При этом с «Балтикой» не бывает простых матчей и крупных счетов. Это закрытая команда, её тяжело вскрыть. «Локомотив», мы знаем, любит атаковать и забивать, у команды есть хорошие исполнители, но здесь всё равно будет непросто. Поэтому не думаю, что будет много голов. Скорее, в один мяч — 1:0. Вот так «Локомотив» может выиграть дома.

«Балтика» тоже будет отдавать всё, потому что у неё ещё есть свой шанс зацепиться за высокое место. Но всё-таки «Локомотиву» третье место упускать нельзя, тем более в такой ситуации, когда у соперника дела сейчас идут не очень хорошо. Думаю, хозяева этим воспользуются и заберут этот матч», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».