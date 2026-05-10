Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Барселона» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

«Барселона» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Примеры
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Барселона» — «Реал».

Ставка: обе забьют в первом тайме за 2.62.

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Никогда ещё на «Камп Ноу» не решалась судьба чемпионского титула в очном матче «Барселоны» и «Реала». Понятно, что «Барселона» практически уже чемпион, вопрос только когда она оформит титул.

«Реал» раздирают скандалы – драка Тчуамени и Вальверде, после которой уругваец получил черепно-мозговую травму головы и не сыграет в этой встрече. Скорее всего, не сыграет Мбаппе, который где-то отдыхает. Болельщики пишут петиции, чтобы Мбаппе отправить подальше из команды. Потеряна раздевалка, потеряна команда, разговоры сейчас только о том, кто возглавит «Реал» в следующем сезоне. Скорее всего, это будет Жозе Моуринью.

Конечно, «Барселоне» очень хочется при своих болельщиках подарить праздник. У неё есть свои проблемы, но они в основном кадровые. Нет Ямаля, под вопросом выход на поле Рафиньи.

Думаю, что в нынешнем положении дел, когда отрыв 11 очков между командами и «Барселоне» важно не проиграть, я бы рассмотрел вариант обе забьют в первом тайме. Команды начнут без раскачки», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Суперматч «Барселона» — «Реал»: утешение вместо трофея
Суперматч «Барселона» — «Реал»: утешение вместо трофея
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android