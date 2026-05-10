«Барселона» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Барселона» — «Реал».

Ставка: обе забьют в первом тайме за 2.62.

«Никогда ещё на «Камп Ноу» не решалась судьба чемпионского титула в очном матче «Барселоны» и «Реала». Понятно, что «Барселона» практически уже чемпион, вопрос только когда она оформит титул.

«Реал» раздирают скандалы – драка Тчуамени и Вальверде, после которой уругваец получил черепно-мозговую травму головы и не сыграет в этой встрече. Скорее всего, не сыграет Мбаппе, который где-то отдыхает. Болельщики пишут петиции, чтобы Мбаппе отправить подальше из команды. Потеряна раздевалка, потеряна команда, разговоры сейчас только о том, кто возглавит «Реал» в следующем сезоне. Скорее всего, это будет Жозе Моуринью.

Конечно, «Барселоне» очень хочется при своих болельщиках подарить праздник. У неё есть свои проблемы, но они в основном кадровые. Нет Ямаля, под вопросом выход на поле Рафиньи.

Думаю, что в нынешнем положении дел, когда отрыв 11 очков между командами и «Барселоне» важно не проиграть, я бы рассмотрел вариант обе забьют в первом тайме. Команды начнут без раскачки», — приводит слова Генича «РБ Спорт».