«Барселона» — «Реал»: прогноз Александра Мостового на матч Ла Лиги

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Барселона» — «Реал».

«Один из самых интересных матчей — «Барселона» против «Реала». Это как Лига чемпионов, которую мы только что смотрели. Поэтому, конечно, очень жалко, что ни та, ни другая команда не попала в финал Лиги чемпионов. И гонка в чемпионате уже закончилась: «Барселона» 100% будет чемпионом, интриги нет. Но это всегда интересно, потому что на фоне проблем, которые сейчас опять появились, игра всё равно будет принципиальной.

Я думаю, матч будет открытым и, скорее всего, опять будут голы. Вижу здесь результативную ничью, где-то 2:2. Сюда можно ещё добавить гонку бомбардиров. В принципе, Мбаппе лидирует, поэтому наверняка захочет хоть немного оторваться, потому что преследователи не дремлют. Думаю, он тоже будет заряжен. Если будет играть.

Обидно, конечно, что так получилось в Лиге чемпионов. И та, и другая команда могли быть дальше, особенно после того, как «Реал» обыграл «Манчестер Сити», а потом провалился. А «Барселона», как многие говорят, показывает красивый футбол и заслуженно идёт к чемпионству, но я до сих пор вспоминаю прошлогодний полуфинал с «Интером», который они бездарно проиграли в последние минуты. Вот так иногда футбол и наказывает за красивую игру», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».