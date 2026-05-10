«Барселона» — «Реал»: прогноз Анатолия Катрича на игру чемпионата Испании

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Барселона» — «Реал».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.63.

«Барселона» за четыре тура до конца чемпионата опережает «Реал» на 11 очков и готовится праздновать титул. «Камп Ноу» жаждет оформить чемпионство именно в «эль класико» с позиции силы. Ханси Флик выиграл 19 из 20 последних домашних матчей, а в 11 из 14 игр на своём поле каталонцы забивали не менее трёх голов. В то же время «Реал» под руководством Альваро Арбелоа находится в глубочайшем кризисе: раздевалка потеряна, лидеры дерутся и выбыл Милитао. Даже Винисиус, главная ударная сила гостей, не спасёт команду, которая физически и ментально не готова к концу сезона. «Барселона» разорвёт разобранного соперника яркой атакой и возьмёт титул перед своими трибунами», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».