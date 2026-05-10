«Барселона» — «Реал»: прогноз Игоря Семшова на игру 35-го тура Ла Лиги

«Барселона» — «Реал»: прогноз Игоря Семшова на игру 35-го тура Ла Лиги
Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Барселона» — «Реал».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.65.

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Испанская Примера вышла на финишную прямую. В 35-м туре нас ждёт принципиальное дерби между двумя флагманами испанского футбола — командами «Барселона» и «Реал». В случае ничьей каталонцы станут недосягаемыми, а вот мадридцев устроит только победа. Честно говоря, в победу «Реала» на чужом поле, когда решается судьба чемпионства, верится с большим трудом.

У «Барселоны» 10-матчевая победная серия, и я уверен, что каталонцы сделают всё, чтобы её продлить. Тем более что баланс встреч с «Реалом» в последнее время положительный — лишь одно поражение и пять побед в семи играх. Матчи между испанскими грандами всегда проходят результативно, и предстоящая игра не будет исключением. Уверен, что обе команды забьют, а «Барселона» выиграет, забив как минимум трижды. Либо 3:1, либо 3:2», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Суперматч «Барселона» — «Реал»: утешение вместо трофея
