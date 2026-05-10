«Барселона» — «Реал»: прогноз Дарьи Исаевой на «эль класико»

Телеведущая Дарья Исаева дала прогноз на матч «Барселона» — «Реал».

Ставка: удаление за 3.17.

«Когда встречаются «Реал» и «Барселона», им плевать на турнирное положение. «Реал» уже не догонит «Барселону» в таблице, даже если разгромит её — но от этого победы не хочется меньше. «Барса» чувствует себя очень комфортно на вершине Ла Лиги, но «Реал» всегда будет являться большим раздражителем — особенно тот, чьи баснословные дорогие и звёздные игроки лишились всех шансов на трофеи. Я уверена, что кроме голов мы неоднократно увидим стычки с участием футболистов обеих команды и грязную игру. Кроме того, в четырёх из пяти последних «класико» рефери доставал красную карточку. Для очных матчей «Реала» и «Барсы» — это база!» — приводит слова Исаевой «Ставка ТВ».