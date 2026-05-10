«Милан» — «Аталанта»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Милан» — «Аталанта».

«Милан», в принципе, борется за то, чтобы подняться на ступеньку повыше. Там второе и третье места под вопросом, потому что наступает на пятки и «Ювентус», и «Рома» недалеко. Поэтому расслабляться нельзя, каждое очко сейчас имеет значение, особенно на финишной прямой, где любая потеря может сразу сказаться на итоговом раскладе.

«Аталанта» тоже борется за попадание в еврокубки, поэтому мотивация у них будет серьёзная. Команда умеет играть агрессивно, может создавать моменты и наказывать за ошибки. И понятно, что просто так они этот матч не отдадут. Тем более такие команды любят играть на встречных курсах, когда есть пространство, можно быстро убегать вперёд и использовать свои сильные стороны.

Я думаю, что здесь могут быть голы. Обе команды понимают, за что борются, и слишком осторожной игры, наверное, не будет. «Милан» будет стараться контролировать, «Аталанта» — искать свои шансы. У обеих есть кому забивать, и в обороне не всё идеально, поэтому моменты должны появляться регулярно. Поэтому, скорее всего, вижу результативную ничью — где-то 2:2. Такой счёт выглядит логично для этой игры, потому что моменты должны быть у обеих команд и цена ошибки очень высокая», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».