Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Милан» — «Аталанта»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

«Милан» — «Аталанта»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А
Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Милан» — «Аталанта».

Ставка: ничья за 3.42.

Италия — Серия А . 36-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Милан», в принципе, борется за то, чтобы подняться на ступеньку повыше. Там второе и третье места под вопросом, потому что наступает на пятки и «Ювентус», и «Рома» недалеко. Поэтому расслабляться нельзя, каждое очко сейчас имеет значение, особенно на финишной прямой, где любая потеря может сразу сказаться на итоговом раскладе.

«Аталанта» тоже борется за попадание в еврокубки, поэтому мотивация у них будет серьёзная. Команда умеет играть агрессивно, может создавать моменты и наказывать за ошибки. И понятно, что просто так они этот матч не отдадут. Тем более такие команды любят играть на встречных курсах, когда есть пространство, можно быстро убегать вперёд и использовать свои сильные стороны.

Я думаю, что здесь могут быть голы. Обе команды понимают, за что борются, и слишком осторожной игры, наверное, не будет. «Милан» будет стараться контролировать, «Аталанта» — искать свои шансы. У обеих есть кому забивать, и в обороне не всё идеально, поэтому моменты должны появляться регулярно. Поэтому, скорее всего, вижу результативную ничью — где-то 2:2. Такой счёт выглядит логично для этой игры, потому что моменты должны быть у обеих команд и цена ошибки очень высокая», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Милан» — «Аталанта». Вся надежда на Меньяна
«Милан» — «Аталанта». Вся надежда на Меньяна
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android