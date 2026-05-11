Стал известен фаворит первого матча финала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Ак Барс»

11 мая в Ярославле состоится первый матч финала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Ак Барс». Начало игры запланировано на 14:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 2.95, в то время как победа «Локомотива» оценивается в 2.24. Ничья и овертайм идут за 3.95.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.39, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 3.02. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Победа «Локомотива» с учётом овертайма идёт за 1.72, итоговый успех «Ак Барса» доступен за 2.17.

