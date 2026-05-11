Букмекеры оценили шансы «Пари НН» отобрать очки у ЦСКА

11 мая состоится матч 29-го тура чемпионата России по футболу «Пари НН» — ЦСКА. Игра пройдёт в Нижнем Новгороде, начало запланировано на 15:15 мск.

Букмекеры считают фаворитом ЦСКА. Сделать ставку на победу армейцев в основное время предлагается с коэффициентом 2.00. Победа «Пари НН» оценивается коэффициентом 3.65. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

При этом аналитики не видят перекоса по результативности. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92.

Заключить пари на голы в исполнении обеих команд предлагается за 1.91.