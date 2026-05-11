Названы шансы «Динамо» отобрать очки у «Краснодара»

11 мая состоится матч 29-го тура РПЛ «Динамо» Москва — «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена имени Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 2.29, в то время как победа «Динамо» оценивается коэффициентом 3.13.

Ничейный исход можно найти в линии за 3.63.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.