Стали известны шансы «Спартака» победить «Рубин»

11 мая состоится матч 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Рубин». Игра пройдёт в Москве на «Лукойл Арене», стартовое время запланировано на 17:30 мск.

После 28 туров красно-белые шли четвёртыми с 48 очками, казанцы — седьмыми с 42.

Букмекеры считают фаворитом «Спартак». Сделать ставку на победу красно-белых в основное время предлагается с коэффициентом 1.54. Победа «Рубина» оценивается коэффициентом 5.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.00.

При этом аналитики не ждут открытого футбола. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.07.