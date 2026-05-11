«Барселона» победила «Реал» и стала чемпионом Испании. Сыграл коэффициент 10.0

«Барселона» победила «Реал» в матче 35-го тура испанской Ла Лиги со счётом 2:0. Игра прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания).

Первый мяч в матче забил нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд на девятой минуте, а форвард Ферран Торрес удвоил преимущество сине-гранатовых на 18-й минуте, установив окончательный счёт — 2:0.

После этой игры «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, команда с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.

