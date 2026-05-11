«Барселона» победила «Реал» и стала чемпионом Испании. Сыграл коэффициент 10.0

«Барселона» победила «Реал» в матче 35-го тура испанской Ла Лиги со счётом 2:0. Игра прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания).

Первый мяч в матче забил нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд на девятой минуте, а форвард Ферран Торрес удвоил преимущество сине-гранатовых на 18-й минуте, установив окончательный счёт — 2:0.

После этой игры «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, команда с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.

Ставки на победу «Барселоны» принимались с коэффициентом 1.69: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1690 рублей. Успех «Реала» оценивался в 4.42, ничья — в 5.03

На тотал меньше 2.5 гола давали 3.90, на «обе забьют — нет» — 4.00. Точный счёт 2:0 оценивался в 10.0.

