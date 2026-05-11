«Акрон» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Акрон» — «Ростов».

Ставка: ничья за 3.30.

«Важнейшая игра пройдёт в Самаре, где «Акрон» сыграет с «Ростовом». «Ростов» после важнейшей победы в Каспийске в матче с махачкалинским «Динамо» практически гарантировал себе спокойную и беспроблемную жизнь в концовке чемпионата. Ну, может быть, ещё одного очка «Ростову» не хватает. И я думаю, что «Ростов» приедет играть на не самом хорошем газоне в Самаре с таким посылом, чтобы не проиграть.

У «Акрона» выбыл Дзюба. Кто-то говорит, что это, может быть, даже и на пользу пойдёт «Акрону», побыстрее команда станет. Но Дзюба решал во многих матчах «Акрона», которые неудачно складывались, ну либо хотя бы возвращал интригу. Артём круто придерживал мяч впереди, скидывал на партнёров, которые дальше разгоняли атаки. Плюс не забываем про стандарты, где Дзюба всегда был максимально полезен. И вот как будет играть здесь «Акрон» — большая загадка.

В последнем матче тольяттинцы играли в три центральных защитника, но это было против «Краснодара». Здесь, возможно, Тедеев также постарается отзеркалить схему «Ростова» и минимизировать риски. Ничья для «Акрона», наверное, будет неплохим результатом. В последнем туре ему играть очный матч с «Крыльями», дерби. Но здесь «Акрону» категорически нельзя «Ростову» проигрывать.

Считаю, что ничья вполне может устроить команды. Редко даю прогноз на лобовую ничью и на лобовой результат, но вот здесь выберу именно вариант с ничьей. Стратегически кажется, что эта ничья удобна и тем и другим», — приводит слова Генича «РБ Спорт».