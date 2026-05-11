Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Акрон» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Акрон» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Акрон» — «Ростов».

Ставка: ничья за 3.30.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Важнейшая игра пройдёт в Самаре, где «Акрон» сыграет с «Ростовом». «Ростов» после важнейшей победы в Каспийске в матче с махачкалинским «Динамо» практически гарантировал себе спокойную и беспроблемную жизнь в концовке чемпионата. Ну, может быть, ещё одного очка «Ростову» не хватает. И я думаю, что «Ростов» приедет играть на не самом хорошем газоне в Самаре с таким посылом, чтобы не проиграть.

У «Акрона» выбыл Дзюба. Кто-то говорит, что это, может быть, даже и на пользу пойдёт «Акрону», побыстрее команда станет. Но Дзюба решал во многих матчах «Акрона», которые неудачно складывались, ну либо хотя бы возвращал интригу. Артём круто придерживал мяч впереди, скидывал на партнёров, которые дальше разгоняли атаки. Плюс не забываем про стандарты, где Дзюба всегда был максимально полезен. И вот как будет играть здесь «Акрон» — большая загадка.

В последнем матче тольяттинцы играли в три центральных защитника, но это было против «Краснодара». Здесь, возможно, Тедеев также постарается отзеркалить схему «Ростова» и минимизировать риски. Ничья для «Акрона», наверное, будет неплохим результатом. В последнем туре ему играть очный матч с «Крыльями», дерби. Но здесь «Акрону» категорически нельзя «Ростову» проигрывать.

Считаю, что ничья вполне может устроить команды. Редко даю прогноз на лобовую ничью и на лобовой результат, но вот здесь выберу именно вариант с ничьей. Стратегически кажется, что эта ничья удобна и тем и другим», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
РПЛ: «Спартак» и ЦСКА после дерби в Кубке России
РПЛ: «Спартак» и ЦСКА после дерби в Кубке России
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android