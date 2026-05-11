«Пари Нижний Новгород» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА.

«Пари НН» под руководством Вадима Гаранина сыграет домашний матч против ЦСКА. Новые тренеры в обеих командах. ЦСКА вроде бы вселил какую-то небольшую долю оптимизма вторым таймом в Кубке против «Спартака». Команда реально неплохо бежала. Но проблема в том, что ЦСКА подошёл к концовке чемпионата абсолютно обескровленным, да и как будто бы без сил, плюс, конечно, подавленным психоэмоционально. Дело и в смене тренера, и в вылете из Кубка. Шестое место в чемпионате — это тоже очень плохо, учитывая, какую весну ждали от клуба.

«Пари НН» надо просто побеждать, надо рисковать, надо лезть на эту уязвимую оборону армейского клуба, у которой куча потерь. Как раз в принципах игры Гаранина действовать агрессивно, нагло и настойчиво. Учитывая, что это домашний матч для «Пари НН», я думаю, нижегородцы точно не будут отсиживаться в обороне, а постараются сыграть с ЦСКА в футбол.

Я жду от этой пары результативный футбол. Армейцам тоже моменты и голы даются с большим трудом, поэтому хочется, чтобы и тех и других в этом матче прорвало. Уверенности, что «Пари НН» выиграет или не проиграет, у меня нет, а вот в голы верю.

Мой прогноз — тотал больше 2.5 за 1.90. Почти не сомневаюсь», — приводит слова Генича «РБ Спорт».