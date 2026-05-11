«Спартак» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Москве

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Спартак» — «Рубин».

Ставка: обе забьют за 2.10.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Суперфиналист Кубка России «Спартак» сыграет с «Рубином». «Спартак» на неделе одержал важнейшую эмоциональную победу в прекрасной атмосфере домашней встречи в матче с ЦСКА. Всё благополучно закончилось для «Спартака»: он реально выстоял и отбился во втором тайме, хотя армейцы играли гораздо лучше. Но при этом первый тайм остался за «Спартаком», когда он был хорош в движении.

Не особенно стабилен «Спартак». То у него многое получается, как в последней домашней игре с «Ахматом», то потом поражение в Самаре.

После этого матча в чемпионате останется провести игру в Каспийске против заряженной команды Вадима Евсеева. А далее Суперфинал Кубка России в «Лужниках», который в какой-то степени будет для «Спартака» домашним, но не прям у себя на арене. Завалить вот сейчас концовочку будет не очень.

Карседо сразу после матча с ЦСКА сказал, что у его команды осталось три финала, причем ближайшая игра против «Рубина» чрезвычайно важна, ибо «Спартак» постарается в концовке всё-таки запрыгнуть в призовую тройку.

А «Рубин» хорош по весне. Даку наконец-то расчехлился, забил первый гол весенний. И «Рубин» хорошую игру демонстрирует, в обороне мало что сопернику позволяет. Да, не будет Рожкова, но сейчас «Рубин» уверенно и очень сплочённо выглядит как команда, при этом опасно и тревожно соперника может уколоть, причём любого. Победы в гостях над «Динамо» и «Балтикой — это все в общую позитивную копилочку казанского клуба.

Тем не менее в этом матче, я думаю, атака «Спартака» наверняка немало проблем доставит «Рубину». При этом сам «Спартак» в обороне не всегда уверенно действует.

Мой прогноз на этот матч — «обе забьют» за 2.10», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

