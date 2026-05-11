«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч 29-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Динамо» — «Краснодар».

«Чемпионский матч – по-другому и не скажешь. Только что эти команды выясняли отношения в Кубке, где «Краснодар» прошёл дальше в серии пенальти.

Уверен в себе «Краснодар», но всё тяжелее ему даются матчи, так как «быки» играют очень узкой обоймой. Особенно непросто команде в выездных встречах.

Поверить, что коллективы опять сыграют 0:0, не могу. Чего динамовцам сидеть в обороне? Это уже не битва за трофей, а в чемпионате команда ни за что не борется. Это последний домашний матч для «Динамо» в этом сезоне, хочется красиво попрощаться с болельщиками.

Последний шанс у «Зенита» побороться за чемпионство, для этого нужно, чтобы «Динамо» отбирало очки у «Краснодара» в этой игре. Уверен, она будет куда более открытой и результативной, чем в Кубке.

Мой прогноз – обе забьют и тотал больше 2.5. Не буду отдавать предпочтение какой-то из команд», — приводит слова Генича «РБ Спорт».