«Локомотив» — «Ак Барс»: прогноз Владимира Гучека на первый матч финала Кубка Гагарина

«Локомотив» — «Ак Барс»: прогноз Владимира Гучека на первый матч финала Кубка Гагарина
Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Локомотив» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» за 3.02.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первый матч долгожданного финала Кубка Гагарина. Полное повторение вывески финала с участием ярославского «Локомотива» и казанского «Ак Барса». Коллектив Анвара Гатиятулина уверенно прошел магнитогорский «Металлург» в полуфинале данного розыгрыша плей-офф, причём сделал это достаточно быстро — «Ак Барс» разобрался с соперником за пять встреч. «Локомотив» в полуфинале уже успел смириться с вылетом несколько раз из турнира, спастись в противостоянии с «Авангардом» при счёте 1-3, но вытащил шестой и седьмой поединки при минус два.

Особенно во всей этой истории выделяется шестая встреча, в которой гений Александра Радулова позволил вытащить, как казалось, мёртвый матч. Но теперь все эти события являются частью истории КХЛ. Всё внимание всех болельщиков сконцентрировано теперь на тех встречах, которые пройдут в ближайшие две недели, если, конечно, столько матчей понадобится для выяснения победителя нынешнего сезона Кубка Гагарина.

В первой игре не жду голевой феерии, потому что и «Локомотив», и «Ак Барс» стараются действовать от обороны и выжидать ошибки соперника. В первом матче будет многое решать физическое и эмоциональное состояние, по нему, скорее всего, случится просадка у Ярославля, и он отдаст первый матч на родном льду. Но дальше будет очень интересно, в этом сомнений нет», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

«Локомотив» — «Ак Барс»: после такого Радулов и Хартли не упустят Кубок Гагарина
