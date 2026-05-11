«Локомотив» — «Ак Барс»: прогноз Романа Габдрафикова на игру финальной серии плей-офф КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Локомотив» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.19.

«Финал Кубка Гагарина — вывеска, где нельзя просто сравнить составы и поехать дальше. Тут важнее, кто быстрее навяжет свою картину матча и кто выдержит первый психологический удар серии. Почему в этом финале вообще можно ставить на Казань — понятно: «Ак Барс» в плей-офф выглядит как самая прогрессирующая команда с сумасшедшей эффективностью и реально четырьмя линиями, которые могут решать. У них есть и «мастер», и «тяжесть», и умение выигрывать по-разному — от овертаймов до «взрослого» контроля.

Но я в первой игре сознательно иду против тренда «Локомотива», который часто плохо начинает серии. Просто потому, что бесконечно так продолжаться не может. И потому, что Ярославль прошёл в полуфинал через максимально тяжёлую школу: длинная серия, давление, плохие отрезки Исаева, камбэк, седьмой матч — и всё равно нашли путь. Этот опыт — не про красоту, а про умение выживать, когда «не идёт». В финале это — золото.

Плюс у «Локомотива» есть понятный сценарий на старт: забрать темп через смены и среднюю зону, лезть в пятак, выигрывать «грязные» метры и превращать матч в работу, где сопернику неудобно каждую секунду. А ещё — фактор Радулова как эмоционального мотора: когда серия только начинается, такие игроки умеют задавать тон.

Жду осторожный, но очень плотный первый матч без перестрелки. «Ак Барс» будет терпеть и ждать свою возможность, но «Локомотив» дома обязан стартовать собранно и злее, чем обычно. И если Ярославль заберёт первый период не по счёту, а по контролю — дальше им будет проще дожимать эту игру», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».