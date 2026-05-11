«Локомотив» — «Ак Барс»: прогноз Артура Хайруллина на игру финала плей-офф КХЛ 11 мая

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Локомотив» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 2.15.

«Локомотив» выходит в финал третий год подряд, и к этому уже все стали привыкать. Многие считали ярославцев проектом Игоря Никитина, но даже после ухода главного тренера в ЦСКА мало что изменилось. Стратегия клуба основана на доверии к собственным воспитанникам, а они не стремятся покидать родные места, прогрессируя вместе и набивая шишки. На этот раз ярославцы проявили характер, отыгравшись с 1-3 с «Авангардом», и выходят в финал на подъёме. Но хватит ли сил?

«Ак Барс» в плей-офф выглядит командой без слабых мест — казанцы очень уверенно прошли «Металлург», нейтрализовав все козыри соперника. Команда Анвара Гатиятулина будет заметно свежее соперника, да и мастеров, способных оказать влияние на ход матча, у «барсов» больше. Учитывая то, что Тимур Билялов в этом розыгрыше Кубка Гагарина играет намного ярче, чем Даниил Исаев, шансы «Ак Барса» на успех в финальной серии оцениваю немного выше.

Времени на восстановление у ярославцев будет достаточно — после седьмой игры с «Авангардом» прошло четыре дня. Казанцы же прибыли на первые два матча на поезде, спокойно готовившись всю неделю на домашней арене. Ставлю на то, что в стартовой встрече команды сыграют осторожно, но победа в итоге окажется за гостями», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».