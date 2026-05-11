«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Динамо» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.89.

«Нас ждёт второй подряд матч между «Динамо» и «Краснодаром», но на сей раз в рамках РПЛ. 7 марта команды встречались в финале верхней части сетки Кубка России на юге нашей страны. Первый матч получился не особо яркий, хотя хозяева поля атаковали почаще и к голу были ближе, а итоговые 0:0 оставили больше вопросов, чем ответов.

Казалось, что второй матч без голов — нонсенс, и даже в дурном сне такое не приснится. Моментов и «Краснодар», и «Динамо» создали немало, в каких-то из них казалось, что мячу деваться уже некуда, но оба вратаря и лицо Скопинцева все 90 минут отработали на пять с плюсом, что привело к серии пенальти. Сначала Тюкавин смазал свой удар, но тут же Дуглас Аугусто ответил любезностью на любезность. А чуть позже ещё Касерес не забил, после чего Ленини вывел «Краснодар» в Суперфинал Кубка России, где команда Мурада Мусаева сыграет против «Спартака».

Для «Динамо» ближайший матч уже не имеет такого серьёзного значения, как для их соперника. Бело-голубые застряли в середине турнирной таблицы и ниже 10-й строчки не опустятся. Да и особо выше уже не подняться, а вот «Краснодар» находится в борьбе за титул чемпиона страны. «Зенит» свой матч в этом туре уже выиграл, поэтому команда Мурада Мусаева в роли догоняющей, и ей победа нужна позарез», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».