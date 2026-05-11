«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Павла Погребняка на игру 29-го тура чемпионата России

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч «Динамо» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.87.

Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Решающий матч в борьбе за чемпионство. Если «Краснодар» обыграет «Динамо», скорее всего, поднимет трофей над головой.

Для хозяев матч тоже принципиальный — заключительная игра на домашнем стадионе. Было бы неплохо закончить на хорошей ноте. К тому же «быки» выбили «Динамо» из Кубка России. Теперь у москвичей есть дополнительная мотивация и шанс жёстко отомстить, лишив гостей очков.

Что касается «быков», они почувствовали чемпионский ритм. Команда на финишной прямой и движется ко второму чемпионству подряд. «Динамо» — это последнее непростое испытание. Прошлые две игры закончились 0:0.

Но думаю, теперь «Краснодар» более мотивирован и не упустит свой шанс для второй золотой медали подряд. Моя ставка — победа «Краснодара» с коэффициентом 1.87», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

