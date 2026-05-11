«Спартак» — «Рубин»: прогноз Семёна Зигаева на встречу 29-го тура РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Спартак» — «Рубин».

Ставка: «Рубин» не проиграет за 2.48.

«Московский «Спартак» 6 мая на своём поле принимал армейцев в главном дерби нашей страны. Это был финал Пути регионов Кубка России, до заветного для обеих команд трофея оставалось два шага. Первый тайм прошёл с превосходством хозяев, уже на 10-й минуте Руслан Литвинов великолепным ударом вывел свою команду вперёд. До перерыва спартаковцы имели ещё несколько моментов, но забить так и не смогли. Второй тайм вышел совершенно иным, уже армейцы создавали больше, а «Спартак» изредка отвечал. Но голов в тот вечер на арене в Тушино больше не было, хозяева победили и в Суперфинале сыграют с «Краснодаром».

«Рубин» в последнее время смотрится здорово, уступив в первой встрече при Франке Артиге в 2026 году, казанцы больше не проигрывают, чередуя победы и ничьи. В прошлом туре «Рубин» отправился в Калининград, где местная «Балтика» в предыдущем матче проиграла впервые в этом чемпионате. Казанцы в первом тайме забили, а после перерыва ещё и получили численное преимущество, спокойно доведя дело до победы.

Математически «Рубин» может ещё попасть в четвёрку, но для этого надо отыграть у «Спартака» поражение в Казани (0:2). Потому что следующий показатель — количество побед, а по нему казанцы москвичей уже не догонят. Поверить в крупную победу гостей в этом матче сложно, но спартаковцы сейчас — загадка. После победы над армейцами они могут на кураже сыграть ярко, а могут и отложить оставшиеся встречи в РПЛ на задний план. Поэтому верю, что казанцы в этой игре смогут набрать очки», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».