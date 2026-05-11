Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Александра Мостового на центральный матч тура РПЛ

«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Александра Мостового на центральный матч тура РПЛ
Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Динамо» — «Краснодар».

Ставка: ничья за 4.20.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, это матч года. Матч года, потому что единственный клуб, который сейчас реально может отобрать очки у «Краснодара» — это «Динамо». Плюс всё, что произошло совсем недавно — «Краснодар» выбил «Динамо» из Кубка, до этого была история с чемпионством, когда динамовцы уступили именно краснодарцам. Поэтому здесь очень много всего связано именно с этим противостоянием, эмоционально встреча будет очень тяжёлой для обеих сторон.

Полагаю, многие будут болеть за «Динамо», потому что интригу в чемпионате хочется сохранить до самого конца. Считаю, что «Динамо» действительно способно отобрать очки. Команда неплохая, у них есть качество и игроки, которые могут решать эпизоды. И совсем недавно они это показали в Краснодаре — по игре вообще ничем не уступали. Поэтому уверенность у них должна быть, настрой тоже будет запредельный.

Скорее всего, вижу здесь счёт где-то 1:1. Да и все прекрасно понимают, что за спиной стоит «Зенит», который будет ждать любой ошибки «Краснодара». А когда команда знает, что права на осечку почти нет, это всегда давление и нервы, особенно в концовке сезона. Поэтому «Краснодару» будет непросто, а «Динамо» может этим воспользоваться. Такие матчи часто решаются одним эпизодом, ошибкой или стандартом», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Финал Кубка Гагарина, «Динамо» — «Краснодар» в РПЛ и «Тоттенхэм» на грани вылета
Финал Кубка Гагарина, «Динамо» — «Краснодар» в РПЛ и «Тоттенхэм» на грани вылета
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android