«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Александра Мостового на центральный матч тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Динамо» — «Краснодар».

«Думаю, это матч года. Матч года, потому что единственный клуб, который сейчас реально может отобрать очки у «Краснодара» — это «Динамо». Плюс всё, что произошло совсем недавно — «Краснодар» выбил «Динамо» из Кубка, до этого была история с чемпионством, когда динамовцы уступили именно краснодарцам. Поэтому здесь очень много всего связано именно с этим противостоянием, эмоционально встреча будет очень тяжёлой для обеих сторон.

Полагаю, многие будут болеть за «Динамо», потому что интригу в чемпионате хочется сохранить до самого конца. Считаю, что «Динамо» действительно способно отобрать очки. Команда неплохая, у них есть качество и игроки, которые могут решать эпизоды. И совсем недавно они это показали в Краснодаре — по игре вообще ничем не уступали. Поэтому уверенность у них должна быть, настрой тоже будет запредельный.

Скорее всего, вижу здесь счёт где-то 1:1. Да и все прекрасно понимают, что за спиной стоит «Зенит», который будет ждать любой ошибки «Краснодара». А когда команда знает, что права на осечку почти нет, это всегда давление и нервы, особенно в концовке сезона. Поэтому «Краснодару» будет непросто, а «Динамо» может этим воспользоваться. Такие матчи часто решаются одним эпизодом, ошибкой или стандартом», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».