«Пари НН» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на игру РПЛ в Нижнем Новгороде

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Пари НН» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.17.

«Так сложилось, что обе команды сменили тренеров. Для чего – не очень понятно в обоих случаях. Честно говоря, вот для меня до сих пор остаётся открытым вопрос, что именно хотели добиться руководители клубов.

Мне кажется, что у «Пари НН» ситуация гораздо более печальная. У ЦСКА всё же чуть более логичная. Места, оставшиеся для ЦСКА в этом сезоне РПЛ, не имеют никакого значения. Для ЦСКА был важен Кубок. Они его проиграли, но теперь спокойно готовятся к следующему сезону и ищут нового тренера. А вот что будет делать «Пари НН»? И главное: в какой лиге «Пари НН» будет играть по окончании нынешнего сезона? Это вопросы без ответа на данную секунду.

Здесь, как мне кажется, за 2.17 надо ставить на победу ЦСКА. Я думаю, что у армейцев всё-таки состав сильнее. Плюс, если посмотреть второй тайм игры со «Спартаком», он наверняка даст команде уверенности. У «Пари» пришёл тренер, который не очень подходит под задачу сохранения прописки. Гаранин любит играть в атаку.

Так что беру победу ЦСКА», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».