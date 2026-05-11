Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Пари НН» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на игру РПЛ в Нижнем Новгороде

«Пари НН» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на игру РПЛ в Нижнем Новгороде
Комментарии

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Пари НН» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.17.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Так сложилось, что обе команды сменили тренеров. Для чего – не очень понятно в обоих случаях. Честно говоря, вот для меня до сих пор остаётся открытым вопрос, что именно хотели добиться руководители клубов.

Мне кажется, что у «Пари НН» ситуация гораздо более печальная. У ЦСКА всё же чуть более логичная. Места, оставшиеся для ЦСКА в этом сезоне РПЛ, не имеют никакого значения. Для ЦСКА был важен Кубок. Они его проиграли, но теперь спокойно готовятся к следующему сезону и ищут нового тренера. А вот что будет делать «Пари НН»? И главное: в какой лиге «Пари НН» будет играть по окончании нынешнего сезона? Это вопросы без ответа на данную секунду.

Здесь, как мне кажется, за 2.17 надо ставить на победу ЦСКА. Я думаю, что у армейцев всё-таки состав сильнее. Плюс, если посмотреть второй тайм игры со «Спартаком», он наверняка даст команде уверенности. У «Пари» пришёл тренер, который не очень подходит под задачу сохранения прописки. Гаранин любит играть в атаку.

Так что беру победу ЦСКА», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Пари Нижний Новгород» — ЦСКА. Коротка кольчужка
«Пари Нижний Новгород» — ЦСКА. Коротка кольчужка
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android