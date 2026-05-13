Стали известны шансы Матвея Сафонова не пропустить от второй команды Франции

13 мая в матче 29-го тура чемпионата Франции встретятся «Ланс» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

«Ланс» занимает второе место в Лиге 1, «ПСЖ» — первое. Основным вратарём парижан является россиянин Матвей Сафонов.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.46. Победа «Ланса» оценивается коэффициентом 8.20. Ничейный исход можно найти в линии за 4.85.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

Если «Ланс» не сумеет забить, сыграет коэффициент 3.85 (26%).