«Краснодар» проиграл «Динамо» и отдал лидерство «Зениту». Сыграл коэффициент 12.0

В матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 московское «Динамо» победило «Краснодар» со счётом 2:1. Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

На 32-й минуте Диего Коста открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. На 48-й минуте Константин Тюкавин забил ответный мяч. На 90-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён главный тренер москвичей Ролан Гусев. Победный гол на 90+3-й минуте забил Иван Сергеев.

Букмекеры считали фаворитом гостей. Ставки на победу «Динамо» принимались с коэффициентом 3.13: выигрыш с 1000 рублей составлял 3130 рублей. Успех «Краснодара» оценивался в 2.29, ничья — в 3.63.

На тотал больше 2.5 гола давали 1.88, на «обе забьют» — 1.71. Точный счёт 2:1 в пользу «Динамо» оценивался в 12.0.