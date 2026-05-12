Эксперты назвали шансы финалистов Кубка Гагарина выиграть трофей после первого матча серии

В КХЛ стартовала финальная серия. В первом матче ярославский «Локомотив» на своём льду переиграл казанский «Ак Барс» со счётом 3:1.

Букмекеры отреагировали на этот исход и обновили линию на чемпиона. Шансы команды Боба Хартли теперь оценивают котировкой 1.39, это примерно 70% вероятности. Поставить на то, что Кубок Гагарина в четвёртый раз в своей истории завоюет «Ак Барс», можно с котировкой 3.00 (около 30%).

В полуфинале «Локомотив» совершил сумасшедший камбэк, отыгравшись со счёта 1-3 в серии у омского «Авангарда». Казанцы же в пяти матчах прошли магнитогорский «Металлург».

Второй матч серии пройдёт в Ярославле 13 мая.

