Букмекеры назвали шансы «Спартака» стать третьим в РПЛ после 29-го тура

За тур до финиша на третье место в РПЛ претендуют только два клуба — «Локомотив» (53 очка) и «Спартак» (51 очко). Железнодорожники опережают красно-белых ещё и по личным встречам, поэтому в матче последнего тура с ЦСКА их устроит и ничья. «Спартаку» же нужно обыграть махачкалинское «Динамо» и надеяться на то, что армейцы победят команду Михаила Галактионова.

Букмекеры предлагают котировку 1.20 на то, что третье место по итогам чемпионата займёт «Локомотив», это примерно 77% вероятности. Шансы «Спартака» на позицию в топ-3 оценили коэффициентом 4.50 (примерно 23%).

Матчи заключительного тура РПЛ пройдут в воскресенье, 17 мая.