Аналитики назвали шансы «Пари НН» избежать вылета из РПЛ

«Пари НН» после поражения от ЦСКА (1:2) в 29-м туре РПЛ оказался на краю пропасти. Команда занимает 15-е место и отстаёт от махачкалинского «Динамо» на три очка. Таким образом, чтобы оказаться в стыковых матчах, команде Вадима Гаранина нужно одолеть на выезде «Рубин» в последнем туре и надеяться на то, что махачкалинцы проиграют «Спартаку».

Поставить на то, что «Пари НН» всё же окажется в стыковых встречах, можно с коэффициентом 7.00, это примерно 12% вероятности. Заключить пари на то, что клуб из Нижнего Новгорода напрямую покинет РПЛ, предлагают за 1.10 (около 88%).

Перед 28-м туром нижегородцы поменяли тренера — Алексея Шпилевого сменил Вадим Гаранин. Однако встряска не дала результата, «Пари НН» проиграл оба матча под руководством нового наставника.