Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Аналитики назвали шансы «Пари НН» избежать вылета из РПЛ

Аналитики назвали шансы «Пари НН» избежать вылета из РПЛ
Комментарии

«Пари НН» после поражения от ЦСКА (1:2) в 29-м туре РПЛ оказался на краю пропасти. Команда занимает 15-е место и отстаёт от махачкалинского «Динамо» на три очка. Таким образом, чтобы оказаться в стыковых матчах, команде Вадима Гаранина нужно одолеть на выезде «Рубин» в последнем туре и надеяться на то, что махачкалинцы проиграют «Спартаку».

Поставить на то, что «Пари НН» всё же окажется в стыковых встречах, можно с коэффициентом 7.00, это примерно 12% вероятности. Заключить пари на то, что клуб из Нижнего Новгорода напрямую покинет РПЛ, предлагают за 1.10 (около 88%).

Перед 28-м туром нижегородцы поменяли тренера — Алексея Шпилевого сменил Вадим Гаранин. Однако встряска не дала результата, «Пари НН» проиграл оба матча под руководством нового наставника.

Материалы по теме
Финал Кубка Италии «Лацио» — «Интер»: есть «золотой» дубль!
Финал Кубка Италии «Лацио» — «Интер»: есть «золотой» дубль!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android