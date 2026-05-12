Эксперты назвали шансы «Крыльев Советов» и «Акрона» остаться в РПЛ без стыковых матчей

В 30-м туре РПЛ нас ждёт дерби клубов из Самарской области — «Крылья Советов» примут «Акрон». Особую пикантность матчу придаёт тот факт, что это будет встреча двух конкурентов за сохранение прописки в элите.

Сейчас «Крылья Советов» идут на 12-м месте, опережая «Акрон» на два очка. Таким образом, команде Сергея Булатова будет достаточно ничьей, чтобы избежать стыковых матчей. Подопечным Заура Тедеева нужна только победа для гарантии сохранения места в РПЛ.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.35 на то, что в стыках по итогам чемпионата окажется «Акрон», это примерно 71% вероятности. На то, что в переходных встречах отстаивать своё место в элите придётся «Крыльям», предлагают котировку 3.20 (около 29% вероятности).

Матчи 30-го тура РПЛ пройдут в воскресенье, 17 мая.