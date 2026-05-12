«Осасуна» — «Атлетико»: прогноз Семёна Зигаева на матч Ла Лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Осасуна» — «Атлетико».

Ставка: победа «Осасуны» за 2.52.

«Осасуна», проиграв на своём поле на тот момент не просто лидеру, а ныне уже и чемпиону Испании «Барселоне», в следующем туре отправилась в Валенсию на матч с «Леванте». Хозяева той встречи ведут борьбу за выживание, но и гости пока не гарантировали себе прописку в элите испанского футбола. Стартовал матч для «Осасуны» отлично, уже к 11-й минуте памплонцы вели 2:0 — автогол и дежурный мяч Анте Будимира. К перерыву «Леванте» счёт сравнял, но куда хуже, что вратарь гостей Серхио Эррера был удалён. Во втором тайме хозяева нещадно давили, нанесли 21 удар, и на 90-й минуте Карл Этта Эйонг забил победный мяч в ворота гостей.

Мадридский «Атлетико» на прошлой неделе играл в Лондоне в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Арсенала». Первая игра завершилась 1:1 в Испании, а в Англии первый тайм прошёл с преимуществом англичан, и в его концовке Сака вывел хозяев вперёд. После перерыва команда Диего Симеоне активизировалась и создавала моменты, но забить так и не смогла, завершив участие в главном клубном турнире Европы. Уже после вылета «Атлетико» принимал на своём поле «Сельту», хозяева создали уйму моментов, но Йонуц Раду тащил в тот день всё, а Борха Иглесиас один из немногих моментов своей команды реализовал, нанеся «Атлетико» второе подряд поражение.

После неудачи в матче с «Леванте» «Осасуна» усложнила себе возможность попасть в еврокубки. Хотя до восьмого места всего два очка, а вот претендентов на него хоть отбавляй. «Атлетико» уже вряд ли куда-то денется с четвёртой строчки, и, по сути, для команды Диего Симеоне сезон подошёл к концу. В матчах, в которых одной команде надо, а другой нет, особенно в концовке, чаще происходит именно нужный результат», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».