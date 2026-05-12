«Монреаль» — «Баффало»: прогноз Дарьи Мироновой на матч Кубка Стэнли

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Монреаль» — «Баффало».

Ставка: ТМ 6.5 за 1.57.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2026, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Баффало Сэйбрз
Баффало
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Монреаль» повёл в серии 2-1. Третий матч для «Баффало» не сложился от слова совсем. Несмотря на периодические всплески, стычки и активную физическую игру, спарринг между Добешем и Лайном завершился в пользу вратаря «Канадиенс».

«Зубры» доставляют«Монреалю» гораздо больше дискомфорта и проблем, чем «Тампа-Бэй», но команду это не пугает. «Баффало» здорово играет в давление, отбирает шайбу и лезет на ворота, однако «канадцы» во всех моментах выглядят сильнее. Они забрали точку вбрасывания, бросают отовсюду и так же быстро, как и гости, переходят из обороны в атаку, но вот на последнем рубеже более качественно работает чешский вратарь.

Томпсон открыл счёт в Монреале уже на первой минуте встречи. В ответ хозяева наседали и крушили, забросив четыре шайбы, две из них – в большинстве. Далин, который провел в одной из смен больше трёх минут на льду, реализовал численное преимущество в конце второго отрезка. В итоге 4:2 в пользу «Монреаля».

Все три встречи в этой серии пробивали тотал больше 5.5. В этом есть закономерность, поскольку атакующий пыл у обоих на высоком уровне, как и стремление «копать» в чужой площади ворот. «Монреаль» выиграл два матча кряду и на данный момент выглядит убедительнее. Восемь шайб на двоих — перебор, Линди Рафф проведёт работу над ошибками. Четвёртая встреча в пределах шести голов звучит более вразумительно», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

