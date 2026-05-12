«Вегас» — «Анахайм»: прогноз Дарьи Мироновой на игру плей-офф НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Вегас» — «Анахайм».

Ставка: ТМ 6.5 за 1.60.

«Пока что всё в этой серии идёт, как и предполагалось — два опытнейших тренера, ветераны НХЛ по очереди перетягивают канат на себя: «Вегас» — дома 3:1 и 1:3, а потом на выезде — 6:2 и 3:4. Поэтому также в лучших традициях плей-офф встречу выигрывает тот, кто открыл счёт.

«Анахайм» дома провалил первый матч, не выдержав стартового натиска и «летел» 0:3 после первого периода и 0:5 — после второго. При этом хозяева заблокировали 20 бросков и сделали 53 силовых приёма. Во второй встрече на своей территории «утки» открыли счёт в первом периоде в большинстве, но Дорофеев сравнял спустя 1,5 минуты. Перетягивание каната продолжилось и дальше в формате «Анахайм» уходит вперёд, а «Вегас» сравнивает».

Несмотря на все попытки вернуться в игру и девять бросков в третьем периоде (против пяти у «Дакс»), «рыцари» пропустили на старте отрезка и смогли заброить лишь одну шайбу меньше чем за две минуты до финальной сирены. Отыграться они уже не успели — 4:3 в пользу хозяев. Серия переезжает в Вегас, и по тренду на очереди успех «рыцарей».

Также отмечаем, что встречи в Городе Грехов завершались в пределах четырёх шайб (3:1), а в Калифорнии выходили на крупные тоталы больше 6.5. Даже без Марка Стоуна в составе в воскресенье у «Голден Найтс» достаточно глубины. Проблемной точкой была игра в обороне. Это тот момент, который «Вегас» отточит дома. Поэтому после двух крупных тоталов всё должно перейти на более контролируемую игру», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».