«Локомотив» — «Ак Барс»: ставка Владимира Крикунова на матч финала Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Локомотив» – «Ак Барс».

Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 5.5 за 4.00.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
13 мая 2026, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Ак Барс
Казань
«Финал стартовал по ярославскому сценарию – и как минимум сегодня по ярославскому сценарию и продолжится. Нападение «Ак Барса» мощное и разностороннее, что по именам, что по талантам. Но против лучшей обороны лиги оно пока больше буксует, чем даёт результат. Казанцы в предыдущих раундах привыкли к куда более мягкой игре со стороны соперника. А «Локомотив» на протяжении большей части первого матча практически идеально закрывал свою зону.

И команда Гатиятулина ничего с этим поделать не могла. У чемпионов задача звучит довольно несложно. Продолжать играть в тот хоккей, навязывая гостям тактику, которая эффективно работает. На старте серии силы у ярославского клуба ещё есть, и поэтому их рецепты вновь принесут успех. Вряд ли «Ак Барс» за два дня кардинально перестроит свою игру. Больше надежд на ошибки соперника, которые начнут проявляться ближе к третьей-четвёртой встрече. Пока «Локомотив» должен создавать себе ещё более комфортное преимущество. Победа хозяев с тоталом меньше 5.5», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

