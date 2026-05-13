«Локомотив» — «Ак Барс»: прогноз Романа Габдрафикова на игру плей-офф КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Локомотив» – «Ак Барс».

Ставка: ТБ 4 за 1.72.

«Первый матч финала не был прогулкой, но в итоге получился для «Локомотива» очень комфортным. «Ак Барс» в первом периоде выглядел живее, были свои шансы и ощущение, что Казань вкатится в игру нормально. А дальше случился классический финальный перелом не через суперкомбинации, а через детали: необязательный проброс, выигранное вбрасывание, простой наброс — и Радулов сделал момент голом, выиграв позицию. Потом ещё одна потеря на синей — и «Локомотив» убежал в контратаку. Две шайбы за 46 секунд — и матч резко стал другим.

Самое важное: эти голы были не выстраданными, как в серии с «Авангардом». Здесь Ярославль дважды хорошо выбежал — и дважды наказал. А «Ак Барс» при этом не забил в своих ключевых возможностях, в том числе в большинстве. В итоге Казань долго играла в догонялки, и только в третьем периоде зацепилась через спецбригады, когда Миллер бросил от синей, а Сафонов сделал трафик.

Во втором матче я жду, что Казань будет вынуждена добавлять именно объёмом атак и наглостью у ворот. Потому что второй раз подряд отдавать инициативу, а потом надеяться догнать «Локомотив» на отрезке — слишком рискованно. Здесь логика простая: «Ак Барс» обязан стать опаснее, а «Локомотив» дома всё равно создаёт — и через пятак, и через подборы, и через давление сменами. Даже если игра снова будет «финальная» по нерву, четырёх шайб от этой пары вполне можно дождаться.

Жду более открытой игры, чем в первом матче. «Ак Барс» будет лезть вперёд активнее и чаще рисковать, а «Локомотив» получит больше пространства под свои контратаки и вторые темпы. Плюс в финале цена ошибки огромная — и именно такие ошибки чаще всего и приносят голы», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».