«Локомотив» — «Ак Барс»: прогноз Дарьи Мироновой на второй матч финала плей-офф КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Локомотив» — «Ак Барс».

Ставка: ТБ 4 за 1.73.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
13 мая 2026, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Ак Барс
Казань
«Для «Локомотива» главная серия плей-офф уже позади — победа над «Авангардом» в семи матчах. Поэтому c казанцами ярославцы чувствуют себя более спокойно и уверенно. Первый период в первом матче ожидаемо прошёл в режиме тестирования, а уже во втором хозяева забили два быстрых гола, застав соперника врасплох. «Локомотив» повёл 3:0 к концу отрезка.

Оба коллектива по одному разу использовали большинство, очень много блокировали (19:26) и теряли шайбу (15:20). Так что давления было предостаточно. Итоговый счёт — 3:1. Но ярославцы, несомненно, должны улучшить работу на точке для своего же спокойствия. Этот компонент страдает ещё с серии с омичами. Шайбы забросили Радулов, Алексеев, Фрейз и Миллер. Именно легионеры отличились в большинстве.

Когда-то тренерский штаб Хартли, Пелино и Шафранова вместе выигрывал Кубок Гагарина. Так что специалисты хорошо понимают особенности друг друга. Но учитываем, что Шафранов лишь помощник в «Ак Барсе», а тягается с Бобом Хартли в роли главного наставника Анвар Гатиятулин. Также напомню, Майк Пелино когда-то работал и в тренерском штабе казанцев, поэтому хорошо знаком с внутренней культурой и отдельными игроками.

Второй матч начнётся в более привычное для всех время, возможно, игра станет более сдержанной. Эта пара про терпение и контроль, но свои голы они в любом случае найдут. Поэтому ожидаю в этой встрече, что заброшенных шайб увидим здесь минимум четыре, а то и побольше», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

