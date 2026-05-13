«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: ставка Игоря Семшова на матч АПЛ

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 1.89.

«Манчестер Сити» продолжает борьбу за чемпионство. От «Арсенала» отставание в пять очков при игре в запасе. Теоретически, конечно, ещё остаётся шанс догнать лондонцев, но, честно говоря, верится в это с трудом. По той лишь причине, что в двух последних турах «Арсеналу» встречаться с уже вылетевшим в низший дивизион «Бёрнли» и нисколько не нуждающимся в очках… ближайшим соперником «Манчестер Сити», командой «Кристал Пэлас». А учитывая турнирную ситуацию, и то, что при равенстве очков преимущество будет у «Манчестер Сити», лондонцы вряд ли потеряют очки. К слову, в трёх последних турах «Арсенал» выиграл три матча, не пропустив при этом ни разу.

В общем, предстоит матч команд, одной из которых очки нужны кровь из носа, а у другой никакой мотивации нет вообще. Поэтому лично у меня нет никаких сомнений в том, что футболисты «Манчестер Сити» возьмут необходимые три очка. Причём их победа будет достаточно уверенной. В первом круге на своём поле «Кристал Пэлас» проиграл, что называется, без вариантов — 0:3. В прошлом сезоне «Манчестер Сити» выиграл дома в результативном матче — 5:2. Скорее всего, много голов будет и в предстоящей игре. Как минимум в два гола хозяева выиграют. Поэтому моя ставка на победу «Манчестер Сити» с форой (-2)», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».