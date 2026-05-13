«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: прогноз Романа Павлюченко на игру АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас».

«Манчестер Сити», конечно, сам упустил первую строчку и сейчас идёт на втором месте. Но если они обыграют «Кристал Пэлас», приблизятся к «Арсеналу» — отрыв будет всего два очка. В любом случае теперь всё зависит не только от «Манчестер Сити», но в АПЛ ещё может произойти всё что угодно. Если «горожане» хотят бороться за чемпионство до последнего тура, такие матчи надо обязательно выигрывать.

«Кристал Пэлас» — обычная крепкая английская команда из нижней части таблицы. Но всё равно, играя дома, «Манчестер Сити» должен такую команду обыгрывать достаточно уверенно. Думаю, счёт здесь может быть 3:0, возможно, и крупнее — 4:0. Потому что «Сити» сейчас нельзя даже вничью играть — сами упустили первое место, теперь остаётся только выигрывать свои встречи и ждать осечки «Арсенала». Не думаю, что у «Кристал Пэлас» будут большие шансы даже за ничью зацепиться.

Даже если они всей командой сядут в оборону, «Манчестер Сити» всё равно должен находить моменты. У хозяев сильнее состав, больше мотивация, плюс дома они будут давить с первых минут. Осталось совсем немного матчей, «Сити» нужно делать всё для победы. Здесь они должны забирать своё, много атаковать и много забивать. Не вижу, за счёт чего «Кристал Пэлас» сможет выдержать такое давление. Жду разгрома от хозяев поля», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».