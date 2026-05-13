«Алавес» — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на матч Ла Лиги

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Алавес» — «Барселона».

Ставка: «Алавес» не проиграет за 1.75.

«В прошлом туре «Барселона» оформила чемпионство, переиграв на своём поле своего самого принципиального соперника — «Реал». Так что игроки уже решили задачу и смогут предстоящий матч провести, как говорится, в своё удовольствие. Учитывая вышесказанное, букмекеры слишком высоко оценивают победу каталонцев, предлагая коэффициент больше, чем 2.0. С одной стороны, коэффициент слишком «сладкий», с другой —далеко не факт, что он дойдёт.

А вот «Алавесу» очень сильно нужны очки. На данный момент команда идёт на 19-м месте, находясь в зоне вылета. В случае победы эту зону можно будет покинуть, переместившись сразу на 15-е, а то и на 14-е место. Всё будет зависеть от результатов игры конкурентов, которых у «Алавеса» предостаточно. Даже идущая на 11-й строчке «Осасуна» не может чувствовать себя комфортно.

Вполне возможно, тренер «Барселоны» даст возможность поиграть тем футболистам, которые не так часто появлялись во время сезона и фактически не имеют игровой практики. Учитывая мотивацию, есть предположение, что хозяева возьмут очки. Только сколько — три или одно, сказать сложно. Поэтому поставил бы, что «Алавес» не проиграет», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».