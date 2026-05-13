«Алавес» — «Барселона»: прогноз Александра Мостового на матч Примеры

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Алавес» — «Барселона».

Ставка: ничья или победа «Барселоны» в один мяч за 1.93.

«Барселона» в очередной раз стала чемпионом. Думаю, до сих пор ещё празднуют, гуляют, и это будет продолжаться какое-то время. Хотя многие футболисты скоро уедут в сборные, будут готовиться к чемпионату мира, поэтому понятно, что концентрация уже может быть не такой, как раньше.

«Алавес» борется за выживание, поэтому здесь «Барселоне» будет очень непросто. Однозначно «Барселона» будет играть вторым составом, ну, так назовём, вторым. Будут играть ребята, которые, может быть, много не играли и получали меньше времени. Это нормально и логично, потому что сезон уже фактически сделан, чемпионство взяли и кому-то надо дать отдохнуть.

Поэтому у «Алавеса» появится шанс. «Алавесу» кровь из носа надо набирать очки, хотя бы одно. Думаю, они как раз могут преподнести здесь сюрприз, потому что мотивация у них будет запредельная. Для них это почти финал, где нужно цепляться за каждый эпизод, стандарт и любую ошибку соперника.

«Барселона» по классу выше, но, когда одна команда уже всё решила, а другая спасается, это многое меняет. Скорее всего, будет или 1:1, или 1:2 в пользу гостей. Всё-таки мастерство у «Барселоны» выше. Но не думаю, что «Алавес» сдастся легко. Однозначно поборются и могут преподнести сюрприз», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

«Алавес» — «Барселона». После «Реала» кулаками не машут
