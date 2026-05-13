«Лацио» — «Интер»: прогноз Александра Мостового на финал Кубка Италии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Лацио» — «Интер».

«В преддверии финала, буквально на днях, эти команды уже играли между собой, и «Интер» выиграл. Опять же, у «Интера» сейчас хорошее настроение, потому что они стали чемпионами в очередной раз. Конечно, они являются фаворитами, здесь это понятно. Команда на ходу, с уверенностью и пониманием, что сезон получается удачным, и это тоже должно добавлять сил перед решающим матчем.

Но Кубок есть Кубок. Он всегда был интересен, потому что любая команда может преподнести сюрприз. Хотя в Италии фавориты, как правило, всё равно добиваются успеха. Да, бывает всякое, но всё равно трудно поверить, что кто-то сможет обыграть такой «Интер», особенно в финале, где опыт и класс обычно выходят на первый план. В таких матчах важно не только качество состава, но и умение спокойно сыграть под давлением.

Поэтому я думаю, что «Интер» всё-таки выиграет. Возможно, матч будет непростым, потому что соперник тоже понимает цену момента и будет цепляться за каждый эпизод. Но у «Интера» больше ресурсов, уверенности и качества. Думаю, будет где-то 2:1 в пользу «Интера» и они заберут этот Кубок. Тем более после чемпионства хочется закончить сезон ещё одним трофеем, и мотивация должна быть», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».