«Ланс» — «ПСЖ»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги 1

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Ланс» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» за 2.06.

«Ланс» в этом сезоне удивляет, он весь сезон составляет конкуренцию «ПСЖ» и немало времени лидировал в Лиге 1. Во втором круге команда Пьера Сажа уже с темпом своего именитого соперника не справлялась, но за два тура до финиша всё ещё имеет шансы на титул. Два тура назад «Ланс» потерял очки в гостях с «Брестом», хотя тут он скорее приобрёл одно, ведь смог отыграться, уступая в счёте 0:3. Неделей позже команда Сажа гостила в Ницце и вновь сыграла лишь вничью, хотя и вела в счёте на сей раз. В прошлом туре «Ланс» неудачную для себя серию прервал, не без труда обыграв дома «Нант» 1:0.

«ПСЖ» второй год подряд вышел в финал Лиги чемпионов, в полуфинале парижане сначала обыграли дома «Баварию» в ярчайшем матче 5:4, а затем сыграли вничью 1:1 в Мюнхене. Между этими двумя матчами команда Луиса Энрике дома сыграла вничью в чемпионате Франции с «Лорьяном». Уже после выхода в финал главного клубного турнира Европы «ПСЖ» принимал «Брест». Матч получился непростым, парижане имели колоссальное преимущество и по ударам гостей превзошли почти в восемь раз, но забить никак не могли. И лишь на 82-й минуте гол Дезире Дуэ принёс им вожделенные три очка.

Нас ждёт перенесённый матч 29-го тура, в момент его переноса это вызвало приличный скандал во Франции. Причина сдвига игры — матчи «ПСЖ» в Лиге чемпионов, понятное дело, это не очень-то и волновало «Ланс». И команда Сажа, наоборот, рассчитывала воспользоваться тяжёлым календарем соперника, но не вышло. В любом случае это определяющая игра в борьбе за титул во Франции. Парижанам достаточно сыграть вничью, но сделать это со сверхмотивированным «Лансом» будет непросто. И всё же команда Луиса Энрике постарается не затягивать борьбу за трофей, чтобы начинать готовиться к финалу Лиги чемпионов», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».